Der frühere Top-Terrorist "Carlos" ist in Frankreich ein weiteres Mal zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Ein Pariser Schwurgericht sprach ihn wegen eines Anschlags vor mehr als 42 Jahren des Mordes schuldig. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er im September 1974 eine Handgranate in eine Einkaufsgalerie geworfen hatte. Zwei Menschen starben damals, außerdem gab es Verletzte.



Der heute 67 Jahre alte Ilich Ramírez Sánchez sitzt seit mehr als 20 Jahren in Frankreich im Gefängnis; er ist wegen mehrerer anderer Anschläge und Morde bereits zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt worden.