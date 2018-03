Der in Frankreich inhaftierte Terrorist Ilich Ramírez Sánchez ist in einem weiteren Fall zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Ein Pariser Sondergericht sprach den Venezolaner wegen eines Anschlags auf ein Kaufhaus im Jahr 1974 erneut schuldig und bestätigte damit das Urteil einer vorhergehenden Instanz. Bei dem Anschlag in der französischen Hauptstadt waren zwei Menschen getötet und 34 verletzt worden.



Der unter dem Namen "Carlos der Schakal" bekannt gewordene Attentäter war in den 70er und 80er Jahren einer der meistgesuchten Terroristen der Welt, unter anderem wegen der Beteiligung an einem Angriff auf das OPEC-Hauptquartier in Wien. 1994 wurde er im Sudan festgenommen und sitzt seitdem in einem Pariser Gefängnis.

