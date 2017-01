Frankreich Erste Runde der Kandidatenwahl bei den Sozialisten

Die sieben Kandidaten bei einer TV Debatte (imago sto/ PanoramiC / Gwendoline Le Goff )

In Frankreich entscheiden Unterstützer der regierenden Sozialisten über ihren Präsidentschaftskandidaten.

In der heutigen ersten Runde treten insgesamt sieben Kandidaten an. Als Favorit gilt der frühere Ministerpräsident Valls. Zu den Bewerbern zählen außerdem die ehemaligen Ressortchefs für Wirtschaft und Bildung, Montebourg und Hamon sowie die ehemalige Wohnungsministerin Pinel. Die landesweit rund 7.500 Wahllokale schließen um 19 Uhr. Abstimmungsberechtigt ist jeder im Wählerverzeichnis eingetragene Franzose, der per Unterschrift seine Unterstützung für die Werte der Linken und Grünen erklärt hat. Zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen findet am kommenden Sonntag eine Stichwahl statt.



Der Kandidat der Sozialisten konkurriert bei den beiden Runden der Präsidentschaftswahl im April und Mai unter anderem mit dem Konservativen Fillon und der Chefin des Front National, Le Pen. Außerdem bewirbt sich der frühere Wirtschaftsminister Macron als Nachfolger des Sozialisten Hollande, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet.