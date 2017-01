Frankreich Erste Runde der Kandidatenwahl bei den Sozialisten

Die sieben Kandidaten bei einer TV Debatte (imago sto/ PanoramiC / Gwendoline Le Goff )

Drei Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich wird über den Kandidaten der regierenden Sozialisten abgestimmt.

Die Vorwahl ist für alle Bürger offen. In der heutigen ersten Runde treten insgesamt sieben Bewerber an. Als Favorit gilt der frühere Premierminister Valls. Die Wahllokale schließen um 19 Uhr. Die beiden Bestplazierten treten am kommenden Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander an. Der amtierende Staatschef Hollande hat auf eine erneute Kandidatur verzichtet. - Die französischen Konservativen haben den früheren Premier Fillon als Bewerber nominiert, für den Front National geht Parteichefin Le Pen ins Rennen.