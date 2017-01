Frankreich Erste Runde der Kandidatenwahl bei den Sozialisten

Die sieben Kandidaten bei einer TV Debatte (imago sto/ PanoramiC / Gwendoline Le Goff )

In Frankreich fällt heute eine Vorentscheidung über den

In einer Vorwahl, die für alle Bürger offen ist, werden

die beiden aussichtsreichsten Bewerber ermittelt. Sie treffen dann am kommenden Sonntag in einer Stichwahl aufeinander. Insgesamt gibt es sieben Kandidaten, unter ihnen der frühere Premierminister Valls. Der amtierende Amtsinhaber Hollande tritt nicht mehr an. Die Wahllokale schließen in einer Stunde.