In Frankreich läuft die erste Runde der Präsidentschaftswahl.

Die Abstimmung findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt, im Einsatz sind mehr als 50.000 Polizisten und 7.000 Soldaten. Wahlberechtigt sind knapp 47 Millionen Bürger. Von den elf Kandidaten haben Umfragen zufolge vier Chancen auf eine Teilnahme an der Stichwahl am 7. Mai. Als Favorit gilt der sozialliberale Ex-Wirtschaftsminister Macron. Der 39-Jährige gilt als Reformer und Anhänger der europäischen Integration. Knapp hinter Macron liegt die rechtsextreme Euro-Gegnerin Le Pen. Sie will die Franzosen über die EU-Mitgliedschaft abstimmen lassen. In den Umfragen ist auch der konservative Ex-Ministerpräsident Fillon wieder weiter nach vorn gerückt. Dem linken EU-Skeptiker Melenchon werden Außenseiterchancen eingeräumt. Der sozialistische Präsident Hollande tritt nicht mehr an.



Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen ziehen in die Stichwahl ein. Mit ersten Prognosen ist nach Schließung der letzten Wahllokale in den Großstädten um 20 Uhr zu rechnen. Nach einer Reihe von Terroranschlägen herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand. Seit Anfang 2015 wurden mehr als 230 Menschen bei Attentaten getötet, zuletzt am Donnerstag ein Polizist in Paris.