Frankreich will zusammen mit anderen EU-Staaten Vorschläge zur Abwehr möglicher US-Sanktionen vorlegen.

Man könne nicht weiter in die gleiche Richtung gehen und sich US-Entscheidungen unterwerfen, sagte Finanzminister Le Maire in Paris. Hintergrund der Äußerungen ist der Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Iran-Atomabkommen. Präsident Trump hat zudem angekündigt, aufgehobene Sanktionen wieder in Kraft zu setzen. Er drohte dabei auch mit Strafmaßnahmen gegen Unternehmen, die weiter Geschäfte mit dem Iran machen. Le Maire hat bereits angekündigt, französische Firmen davor schützen zu wollen und die europäischen Partner aufgefordert, ähnlich zu verfahren.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.