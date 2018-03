In Frankreich ist der ehemalige Präsident Sarkozy im Zuge von Ermittlungen um illegale Wahlkampfspenden in Polizei-Gewahrsam genommen worden.

Ermittler befragten Sarkozy in Nanterre in der Nähe von Paris. Der Gewahrsam kann in Frankreich bis zu 48 Stunden dauern.



Untersuchungsrichter gehen bereits seit Jahren dem Verdacht nach, dass Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf 2007 von Libyens damaligem Diktator Gaddafi mitfinanziert wurde. Die Rede ist von rund 50 Millionen Euro. Noch als Präsident nannte Sarkozy die Vorwürfe "grotesk".

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.