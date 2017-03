Frankreichs Ex-Premierminister Juppé hat eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen endgültig ausgeschlossen.

Der Bürgermeister von Bordeaux sagte, er stehe nicht als Ersatz für den Präsidentschaftskandidaten Fillon zur Verfügung. Zwar stecke dieser in einer Sackgasse. Er selbst sei aber nicht mehr in der Lage, das konservative Lager hinter sich zu vereinen.



Fillons Wahlkampf wird seit Wochen vom Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau belastet. Am Abend wollen die französischen Konservativen bei einem Krisentreffen über die Lage beraten. Fillon lehnt trotz schwindenden Rückhalts im eigenen Lager einen Rücktritt ab.