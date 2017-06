Der frühere französische Premierminister Valls hat seinen Austritt aus der Sozialistischen Partei erklärt.

Er werde in der neuen Nationalversammlung der Mehrheit angehören, sagte Valls dem französischen Radiosender RTL. Möglicherweise werde er der Fraktion En Marche beitreten. En Marche ist die Bewegung des Präsidenten Macron, den Valls bereits im Wahlkampf unterstützt hatte. Die neugewählte Nationalversammlung kommt am Nachmittag in Paris zu ihrer ersten Sitzung zusammen.