Der frühere sozialistische französische Regierungschef Valls will bei der Präsidentschaftswahl für den unabhängigen Kandidaten Macron stimmen.

Valls sagte in einem Fernsehinterview, Macron sei derjenige, der einen Sieg der Front-National-Vorsitzenden Le Pen verhindern könne. Der zum rechten Flügel der Sozialisten gehörende Valls war in einer Vorwahl seinem Parteikollegen Hamon unterlegen. Dieser vertritt ein betont linkes Programm.



In der Scheinbeschäftigungs-Affäre um den konservativen Präsidentschaftskandidaten Fillon ist nun auch ein Ermittlungsverfahren gegen dessen Ehefrau eingeleitet worden. Ein Justiz-Sprecher erklärte in Paris, ihr werde vorgeworfen, öffentliche Gelder falsch verwendet und Geld aus dem Missbrauch von Firmenanlagen und aus Betrugsgeschäften erhalten zu haben. Gegen Fillon selbst wird wegen des Vorwurfs ermittelt, er habe seine Ehefrau und zwei damals noch studierende Kinder im Parlament angestellt und damit auf Kosten des Steuerzahlers entlohnt, obwohl diese dort kaum gearbeitet hätten. Fillon weist die Vorwürfe als Schmutzkampagne zurück.