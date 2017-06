Die französische Regierungspartei La République en Marche hat den Vertrauten von Präsident Macron, Ferrand, zum neuen Fraktionschef gewählt.

Ferrand hat nun die Aufgabe, die REM-Abgeordneten durch die Legislaturperiode zu leiten und dafür zu sorgen, Gesetzesvorhaben durch das Parlament zu bringen. Die neu gewählte Nationalversammlung wird am Dienstag zum ersten Mal zusammentreten.



Ferrand gehörte dem ersten Kabinett von Macron an. Er war jedoch ausgeschieden, weil er wegen Vorermittlungen in einer Immobilienaffäre unter Druck steht.