Im Zusammenhang mit der Räumung der Klosterinsel Mont-Saint-Michel ist in Frankreich ein Verdächtiger festgenommen worden.

Der 36-Jährige sei gestern am späten Abend in der Stadt Caen gefasst worden, teilten die Ermittler heute mit. Der Mann sei den Sicherheitsbehörden bereits bekannt gewesen. Er hatte gestern damit gedroht, gegen Polizisten vorzugehen. Der Mont-Saint-Michel war daraufhin zeitweise geräumt worden.



Die Klosterinsel gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Sie zieht jährlich mehrere Millionen Besucher an.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.