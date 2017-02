Frankreich Fillon gerät weiter unter Druck

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun offenbar auch gegen zwei Kinder von François Fillon. (Eddy Lemaistre, dpa picture-alliance)

In Frankreich gerät der konservative Präsidentschaftskandidat Fillon immer stärker unter Druck.

Die Nachrichtenagenturen Reuters und AP melden, dass die Staatsanwaltschaft nun auch Zahlungen an zwei Kinder Fillons untersucht. Bislang ging es in der Affäre um den Vorwurf, dass Fillon seine Frau Penelope jahrelang auf Staatskosten beschäftigt haben könnte - ohne dass sie dafür gearbeitet hat.



Der Sender France 2 berichtet, Penelope Fillon gebe in einem Video aus dem Jahr 2007 an, sie sei nie die Assistentin ihres Mannes gewesen. Das Zitat stammt demnach aus einem Interview mit dem britischen "Sunday Telegraph", das als Video mitgeschnitten wurde und heute Abend auf France 2 gezeigt werden soll.