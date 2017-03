Der umstrittene Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, Fillon, hat Luxus-Anzüge als Geschenk angenommen.

In einem Interview mit der Zeitung "Les Echos" bestätigte er einen entsprechenden Bericht, machte aber geltend, die Zuwendung von einem Freund erhalten zu haben. Er könne darin nichts Verwerfliches erkennen. Zugleich beklagte Fillon, derzeit werde sein Privatleben bis in den kleinsten Winkel durchleuchtet. Er wisse nicht, wer darauf aus sei, ihm zu schaden. Das "Journal du dimanche" hatte einen Gönner mit den Worten zitiert, er habe die Anzüge im Wert von über 13.000 Euro auf Bitten Fillons bezahlt, jedoch nie Dank erhalten. Demnach fand der Vorgang am 20. Februar statt. Zu diesem Zeitpunkt stand Fillon bereits seit Wochen wegen einer Affäre um eine mögliche Scheinbeschäftigung seiner Frau in der Kritik.



Seit Bekanntwerden der Vorwürfe ist der ehemals aussichtsreichste Präsidentschaftsbewerber in den Umfragen weit zurückgefallen.