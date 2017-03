In Frankreich hält der konservative Präsidentschaftskandidat Fillon an seiner Bewerbung für das höchste Staatsamt fest.

Auf einer Kundgebung vor zehntausenden Anhängern in Paris

bat er um Entschuldigung für Fehler im Zusammenhang mit der Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Familie. Er habe sich aber an die Gesetze gehalten und sei zuversichtlich, dass die Justiz die gegen ihn erhobenen Vorwürfe fallenlasse.



Führende Vertreter der Konservativen denken unterdessen offen darüber nach, ihren Präsidentschaftskandidaten fallenzulassen. Der Bürgermeister von Nizza, Estrosi, sagte, bis zum Krisentreffen der Partei am Abend werde man eine Alternative zu Fillon vorschlagen.