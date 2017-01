Frankreich Fillon: Russland ist wichtiger Partner gegen Terrorismus

Der russische Präsident Putin und François Fillon im März 2013 (DPA/Alexey Druginyn /Ria Novosti Pool)

Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner in Frankreich, Fillon, strebt eine Annäherung an Russland an.

Im Falle eines Wahlsieges werde er sich für engere Beziehungen zu Moskau einsetzen, sagte der konservative Politiker auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Wenn man Russland isoliere, werde sich das Land weiter nach Asien orientieren. Russland sei aber ein wichtiger Partner im Kampf gegen den Terrorismus.