In Frankreich will der konservative Präsidentschaftskandidat Fillon seine Anhänger heute auf einer Wahlkampfveranstaltung in Paris mobilisieren.

Die Kundgebung soll am Nachmittag auf dem Trocadéro-Platz in der Nähe des Eifelturms stattfinden. Fillon steht durch eine Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Frau und zwei seiner Kinder unter Druck. Zahlreiche Parteifreunde und Mitarbeiter haben sich bereits von ihm abgewandt. Zuletzt war bekannt geworden, dass der frühere Regierungschef Juppé bereit ist, als Präsidentschaftskandidat einzuspringen, sollte Fillon sich zum Rückzug entschließen. Die französischen Konservativen wollen am Montag über ihr weiteres Vorgehen beraten.