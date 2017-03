In Frankreich hat die Polizei die Wohnung des konservativen Präsidentschaftskandidaten Fillon durchsucht.

Medienberichten zufolge wurden mehrere Dokumente beschlagnahmt. Die Nationale Finanz-Staatsanwaltschaft äußerte sich auf Anfrage nicht und verwies auf das Ermittlungsgeheimnis.



Fillon droht ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hinterziehung öffentlicher Gelder. Er soll seine Frau zum Schein als Assistentin angestellt haben. Der Politiker ist für den 15. März von den Ermittlungsrichtern vorgeladen. An seiner Präsidentschaftskandidatur will er dennoch festhalten. Ende Januar hatte er noch angekündigt, bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens auf eine Bewerbung zu verzichten.



In den eigenen Reihen verliert Fillon indes zunehmend an Unterstützung. Nach seinem Berater traten heute weitere Mitglieder seines Wahlkampfteams zurück und erklärten, dass sie die Kandidatur nicht mehr mittragen könnten. Aktuellen Umfragewerten zufolge liegt der konservative Kandidat deutlich hinter seinen Konkurrenten, der rechtsextremen Front-National-Chefin Le Pen und dem parteilosen Mitte-Kandidaten Macron.