Frankreich Filmpreis César geht an "Ich, Daniel Blake" von Ken Loach

Als bester ausländischer Film wurde "Ich, Daniel Blake" von Ken Loach ausgezeichnet. (dpa/picture alliance)

Der Thriller "Elle" des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven ist mit dem französischen Filmpreis César als bester Film ausgezeichnet worden.

Bei der Verleihung in Paris wurden Isabelle Huppert als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "Elle" und Gaspard Ulliel als bester Schauspieler in dem Film "Einfach das Ende der Welt" geehrt. Das Sozialdrama "Ich, Daniel Blake" des britischen Regisseurs Ken Loach gewann den Preis als bester ausländischer Film. Der Ehren-César wurde an US-Schauspieler George Clooney für sein Lebenswerk verliehen.