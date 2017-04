In Nordfrankreich ist ein Flüchtlingslager bei einem Großbrand nahezu vollständig zerstört worden.

Nach Angaben der Behörden brach das Feuer nach Auseinandersetzungen zwischen Migranten aus. Es sei an einigen Stellen Feuer gelegt worden. Mehrere Menschen seien verletzt worden. In dem Lager Grande-Synthe in der Nähe von Dünkirchen leben rund 1.500 Flüchtlinge. Die meisten von ihnen stammen aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Sie sollen zunächst in Notunterkünfte gebracht werden. - Viele Flüchtlinge versuchen, von der nordfranzösischen Küste aus nach Großbritannien zu gelangen.