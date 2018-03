Der französische Front National soll künftig "Rassemblement National" heißen.

Diesen Namen schlug die Vorsitzende Marine Le Pen auf dem Parteitag in Lille vor. Die Basis soll der Umbenennung noch zustimmen. Der neue Name soll einen Neustart markieren und Koalitionen mit anderen Parteien ermöglichen.



Marine Le Pen war zuvor als Vorsitzende des rechtsextremen Front National wiedergewählt worden. Sie bekam 100 Prozent der gültigen, per Briefwahl abgegebenen Stimmen. Die 49-jährige war die einzige Kandidatin. Ihr Vater Jean-Marie Le Pen verlor unterdessen den Ehrenvorsitz der Partei.



Gast des Parteitags in Lille war Steve Bannon, der ultrarechte frühere Berater von US-Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.