In Südfrankreich hat ein Mann auf Polizisten geschossen und sich anschließend in einem Supermarkt verschanzt.

Ein Polizist wurde verletzt. Nach bislang unbestätigten Berichten soll in dem Supermarkt in dem Ort Trèbes nahe der Stadt Carcasonne ein Mensch getötet worden sein. Der Täter hat sich auf die IS-Miliz berufen, wie die Behörden mitteilten. Die Ermittler behandeln den Vorfall als Terrorakt.



Der französische Ministerpräsident Philippe sprach von einer sehr ernsten Situation. Innenminister Collomb machte sich auf den Weg nach Trèbes.



Unklar ist, ob der Mann in dem Supermarkt noch Geiseln in seiner Gewalt hat.

