Die französische Regierung strebt Regelungen zur Lockerung der Schutzrechte für Arbeitnehmer an.

Im Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit will Präsident Macron unter anderem Betriebsvereinbarungen mehr Gewicht einräumen, Entschädigungen nach einer Entlassung deckeln und verschiedene Arbeitnehmervertretungen fusionieren. Gewerkschaften stehen dem Reformvorhaben kritisch gegenüber und haben für den 12. September einen Streik und Aktionstag in den Unternehmen vorgeschlagen.



Das Vorhaben der französischen Regierung soll per Verordnung durchgesetzt werden. Das bedeutet, dass das Parlament nicht über jedes Detail entscheidet. Das Kabinett bringt deshalb einen Gesetzentwurf auf den Weg, mit dem das Parlament der Regierung eine Art Vollmacht ausstellt: Sie könnte die Reform dann in den kommenden Monaten in Eigenregie erlassen.