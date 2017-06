Die französische Regierung strebt eine weitere Arbeitsmarktreform an.

Geplant sind Regelungen, um die Schutzrechte der Arbeitnehmer weiter zu lockern. Dabei will Präsident Macron mit Blick auf die hohe Arbeitslosigkeit unter anderem Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene mehr Gewicht einräumen. Auch sollen Entschädigungen nach einer Entlassung gedeckelt werden und verschiedene Arbeitnehmervertretungen fusionieren. Gewerkschaften stehen dem Reformvorhaben kritisch gegenüber.



Die Regierung will die Reform per Verordnung durchsetzen und bringt darum einen Entwurf auf den Weg, mit dem das Parlament ihr eine Art Vollmacht ausstellt und dann nicht mehr über jedes Detail entscheidet. - Gegen die letzte Arbeitsmarktreform hatte es in Frankreich über Monate hinweg massive Proteste und Streiks gegeben.