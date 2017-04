Im französischen Präsidentschaftswahlkampf beobachtet der Soziologe Alfred Grosser eine zunehmende Tendenz zu Extremen.

Grosser sagte im Deutschlandfunk, man zittere bei der Idee, der linksextreme Kandidat Mélenchon könne gegen die Rechtsextreme Le Pen in die Stichwahl kommen. Diese Gefahr bestehe zur Zeit noch nicht. Aber er erlebe zunehmend, dass vor allem für junge Leute die Versuchung groß sei, Mélenchon zu wählen und damit "Revolte mit dem Wahlzettel zu machen". Mélenchon hatte zuletzt in den Umfragen zugelegt und wird von den Instituten derzeit auf dem dritten oder vierten Platz gesehen.



Grosser betonte, er selbst unterstütze den unabhängigen Kandidaten Macron. Dieser sei ein Kandidat der Mitte, "eine Große Koalition in sich selbst". Dies sei für einen französischen Präsidentschaftskandidaten sehr ungewöhnlich.