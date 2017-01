Frankreich Hamon und Valls setzen sich bei Sozialisten-Vorwahlen durch

Benoit Hamon und Manuel Valls gehen in die Stichwahl des Präsidentschaftskandidaten der französischen Sozialisten. (AFP / Joel Saget)

In Frankreich entscheiden die Sozialisten am kommenden Sonntag in einer Stichwahl über ihren Kandidaten für den Präsidentschafts-Wahlkampf.

Gestern hatten sich in der ersten Runde der frühere Bildungsminister Hamon und der ehemalige Regierungschef Valls durchgesetzt. Hamon erreichte rund 36 Prozent der abgegebenen Stimmen, Valls kam auf etwa 31 Prozent. Insgesamt hatten sieben Kandidaten zur Wahl gestanden. - Der Gewinner der Stichwahl tritt bei der Präsidentschaftswahl im Mai gegen den Kandidaten der Konservativen, Fillon, und die Vorsitzende des Front National, Le Pen, an.