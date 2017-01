Frankreich Hamon und Valls setzen sich bei Vorwahlen der Sozialisten durch

Benoit Hamon und Manuel Valls gehen in die Stichwahl des Präsidentschaftskandidaten der französischen Sozialisten. (AFP / Joel Saget)

In Frankreich werden die Sozialisten kommenden Sonntag in einer Stichwahl entscheiden, welcher Kandidat für sie in den Präsidentschafts-Wahlkampf zieht.

In der ersten Runde der Vorwahlen setzten sich der frühere Bildungsminister Hamon und Ex-Regierungschef Valls durch. Hamon erreichte rund 36 Prozent der abgegebenen Stimmen, Valls etwa 31 Prozent. Der zunächst als Außenseiter gehandelte Hamon gilt als Vertreter des linken Parteiflügels. Zur Wahl standen sieben Kandidaten. - Der Gewinner der Stichwahl tritt im Mai bei der Präsidentschaftswahl gegen den Kandidaten der Konservativen, Fillon, und die Chefin der rechtsextremen Partei Front National, Le Pen, an.