Die Nationalversammlung in Paris hat nach langer Diskussion für ein weitreichendes Handyverbot an französischen Schulen gestimmt.

Demnach soll allen Schülern von der Vorschule bis zur 10. Klasse die Nutzung von Handys und Smartphones auf dem Schulgelände untersagt werden. Das Verbot würde auch in den Pausen gelten. Das Gesetz erlaubt es Lehrern zudem, Handys zu beschlagnahmen, um das Verbot durchzusetzen.



Der Abstimmung vorausgegangen war eine mehrstündige, kontroverse Debatte.

Bildungsminister Blanquer verteidigte das Gesetz gegen Kritik und sprach von einem Signal an die Gesellschaft. Schüler würden durch die Geräte zunehmend abgelenkt, er warnte auch vor Cybermobbing und "Bildschirm-Abhängigkeit".



Oppositionspolitiker halten den Vorstoß für überflüssig und sprechen von einer PR-Aktion. Nicht Mobiltelefone seien das Problem, sondern die Art der Nutzung. Schon jetzt seien Handyverbote an Schulen möglich. Auch Lehrerverbände sind skeptisch.



Ein Handyverbot an Schulen gehörte zu den Wahlkampf-Forderungen von Präsident Macron. Damit das neue Gesetz pünktlich zum neuen Schuljahr in Kraft treten kann, muss jetzt noch der Senat zustimmen. Allerdings hat die Präsidentenpartei dort keine Mehrheit und die Konservativen lehnen das Gesetz ab.



In Deutschland ist Bildung Ländersache, eine einheitliche Regelung zur Handynutzung gibt es nicht. Der Umgang ist nach Angaben des Sprechers der Kultusministerkonferenz teils in den Hausordnungen, teils in den Schulgesetzen geregelt. An den meisten Schulen sei es untersagt, das Handy während des Unterrichts zu benutzen. In Bayern schreibt das Gesetz seit 2006 vor, dass Mobiltelefone auf dem Schulgelände ausgeschaltet werden müssen.

