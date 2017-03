Der französische Staatschef Hollande sieht die Gefahr eines Sieges der Front National Chefin Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen.

Die Rechtsextremen seien so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr, sagte Hollande in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" und weiteren europäischen Tageszeitungen. Frankreich werde ihnen aber nicht erliegen. Hollande betonte, die Wahl entscheide nicht nur das Schicksal seines Landes, sondern auch die Zukunft Europas. Es sei seine letzte Pflicht als Präsident, einen Sieg der Front National Chefin zu verhindern.



Bei einem Krisentreffen in Paris beraten die französischen Konservativen heute über ihren Präsidentschaftskandidaten Fillon. Dieser steht wegen einer Scheinbeschäftigungs-Affäre massiv in der Kritik.