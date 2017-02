Frankreich Hollande ruft Trump zur Unterstützung von Verbündeten auf

François Hollande (picture alliance/dpa/Foto: Alexandre Marchi)

Der französische Präsident Hollande hat mit Befremden auf Äußerungen von US-Präsident Trump über Frankreich reagiert.

Hollande sagte, es sei niemals gut, einem befreundeten Land Missachtung entgegen zu bringen. Er reagierte damit auf eine Rede Trumps von gestern, in der er gesagt hatte, Paris sei nicht mehr Paris. Trump spielte damit auf die jüngsten islamistischen Attentate in der französischen Hauptstadt an. Er zitierte einen Freund, der früher jedes Jahr nach Paris gefahren sei, dies aber jetzt nicht mehr tue.