Hunderte Menschen haben in Frankreich gegen die rechtskonservative Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen protestiert.

Einige warfen während des Marsches von dem Pariser Vorort Aubervilliers zu einem Stadtteil, in dem Le Pen im Laufe des Tages eine Kundgebung abhalten soll, Brandbomben in Richtung von Polizisten. Die Polizei setzte Tränengas ein. - Le Pens Partei Front National kämpfe gegen die grundsätzlichen Freiheiten und Rechte, egal, ob von Franzosen oder Ausländern, sagte eine Demonstrantin. Teilnehmer der Demonstration verteilten Handzettel, auf welchen sie Le Pen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus vorwarfen. Am Samstag findet die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl statt. Es wird damit gerechnet, dass Le Pen in die Stichwahl am 7. Mai einziehen wird.