In Frankreich haben 30 Imame zum Engagement gegen islamistische Radikalisierung aufgerufen.

In einem Appell, aus dem die Zeitung Le Monde zitiert, heißt es, sie wollten helfen, terroristische Gefahren abzuwehren. In dem Text ist die Rede von einer ignoranten, und untätigen Jugend, in deren Hände der Islam falle. Allerdings sei nicht allein die Jugend für die Situation verantwortlich. Viele Imame realisierten noch nicht, welchen Schaden ihre Reden auslösen könnten.



Kurz vorher war ein Aufruf gegen Antisemitismus von rund 300 Persönlichkeiten in Frankreich erschienen. Beobachter sehen den Text der 30 Imame als Reaktion darauf.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.