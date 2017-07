Der Internationale Währungsfonds lobt die Reformvorhaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

In einer Erklärung der Weltfinanzorganisation ist von "ehrgeizigen" und "mutigen" Reformen die Rede, die einen bedeutenden Teil zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme des Landes beitragen könnten. Zugleich hob der IWF die Wachstumsprognose für Frankreich in diesem Jahr auf 1,5 Prozent an. Macron hat unter anderem eine Arbeitsmarktreform auf den Weg gebracht, um die hohe Erwerbslosigkeit zu bekämpfen. Für Unternehmen hat der sozialliberale Staatschef Steuerentlastungen angekündigt. Seine Regierung will zudem Milliarden einsparen, um das Haushaltsdefizit zu senken und die EU-Obergrenze von drei Prozent wieder einzuhalten.