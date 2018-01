In Frankreich werden Juden nach Regierungsangaben immer häufiger zu Opfern von körperlicher Gewalt in ihren Häusern und Wohnungen.

Es komme regelmäßig zu Übergriffen, sagte der französische Antisemitismus-Beauftragte, Potier, der Tageszeitung "Die Welt". Zwar seien die Übergriffe gegen Synagogen und jüdische Schulen dank besserer Schutzmaßnahmen zurückgegangen. Allerdings habe sich die Form judenfeindlicher Attacken geändert. So würden jüdische Bürger immer häufiger in ihren eigenen vier Wänden überfallen.



Nach dem Mord an einer jüdischen Rentnerin im April vergangenen Jahres, die in ihrer Wohnung in Paris gequält und aus dem Fenster geworfen worden war, häufen sich nach Angaben Potiers Anzeigen wegen Beschimpfungen und direkten Drohungen gegen Menschen jüdischen Glaubens.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.