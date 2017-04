In Frankreich hat die Justiz in einem weiteren Fall die Aufhebung der parlamentarischen Immunität der Front-National-Chefin und Europa-Abgeordneten Le Pen beantragt.

Korrespondentenberichten zufolge wurde die Entscheidung bereits Ende März getroffen. Das Ersuchen sei an das Justizministerium gegangen, um es an das Europa-Parlament weiterzuleiten. Die Justiz ermittelt wegen des Verdachts, dass mit Parlamentsgeldern bezahlte Assistenten von Europa-Abgeordneten der Front National in Wirklichkeit für die Partei gearbeitet haben. Das Europa-Parlament hatte Anfang März bereits die Immunität Le Pens aufgehoben. Damals ging es um die Verbreitung von Gräuelfotos von Opfern der Terrormiliz IS über Twitter.



Le Pen kann aufgrund ihrer Immunität nicht gezwungen werden, sich einer Befragung zu stellen. Einer Vorladung von Ermittlungsrichtern hatte sie sich bereits verweigert.