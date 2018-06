Deutschland und Frankreich sind nach Einschätzung des französischen Finanzministers Le Maire nah an einer Einigung zur Reform der Eurozone.

Eine Vereinbarung beim nächsten bilateralen Spitzentreffen sei in Reichweite, teilte Le Maire nach einem Gespräch mit Finanzminister Scholz in Hamburg mit.

Am Dienstag kommen Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron in Meseberg bei Berlin zusammen. Zu inhaltlichen Punkten äußerte sich Le Maire nicht. Geplant ist, beim EU-Gipfel Ende des Monats eine gemeinsame Position zu präsentieren.



Macron hatte im vergangenen September weitreichende Vorschläge zum Umbau der EU und zur Stärkung der Währungsunion vorgelegt. Dazu gehört zum Beispiel ein eigener Haushalt für die Eurozone. Einige Punkte stießen in Berlin auf Bedenken.

