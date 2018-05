Angesichts der Spannungen in der Handelspolitik hat sich Frankreich für eine Reform der Welthandelsorganisation ausgesprochen.

Die WTO solle neu gedacht werden, sagte Wirtschaftsminister Le Maire auf einer OECD-Konferenz in Paris. Er verteidigte zugleich ein multilaterales Vorgehen in der Handelspolitik und anderen Bereichen. Mit einseitigen Entscheidungen steige das Risiko der Konfrontation. US-Handelsminister Ross machte dagegen deutlich, dass die Vereinigten Staaten bilaterale Verhandlungen bevorzugten. Multilaterale Gespräche dauerten sehr lange und führten zu unzureichenden Ergebnissen.



Hintergrund der Äußerungen ist der Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Am Freitag läuft eine Frist ab, bis zu der EU-Unternehmen von amerikanischen Sonderabgaben auf Stahl und Aluminium ausgenommen sind.

