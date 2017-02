Frankreich Le Pen lehnt Rückzahlung an Europäisches Parlament ab

Marine Le Pen, Europa-Abgeordnete und Kandidatin des Front National für die Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017 (AFP/Alain Jocard)

Die Vorsitzende des Front National in Frankreich, Le Pen, hat eine Frist für die Rückzahlung von Geldern an das Europäische Parlament verstreichen lassen.

Es geht um knapp 300.000 Euro, mit denen Le Pen regelwidrig Mitarbeiter ihrer Partei bezahlt haben soll. Nach Ansicht des Parlaments waren diese kaum in Brüssel oder Straßburg tätig, sondern arbeiteten vor allem für die Zentrale der Partei in Paris. Der Front National bestreitet die Vorwürfe. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP will die Partei die Summe nicht zurückzahlen. In diesem Fall droht Le Pen eine Kürzung ihrer Bezüge als Europa-Abgeordnete.