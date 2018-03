Der neue Bundesaußenminister Maas hat angekündigt, schnell die Diskussion über die Vorschläge Frankreichs zu einer Reform der EU in Gang zu bringen.

Bei seinem Antrittsbesuch in Paris sagte Maas, er sei gekommen, um die ausgestreckte Hand von Präsident Macron endlich zu ergreifen. Nach der langen Regierungsbildung in Deutschland sei nun keine Zeit zu verlieren. Es gebe vielfältige Probleme in Europa, nicht nur finanzieller Art.



Macron schlägt unter anderem einen gemeinsamen Haushalt für die Eurostaaten und einen europäischen Finanzminister vor. Die SPD steht dem aufgeschlossen gegenüber, beim Koalitonspartner Union überwiegt die Skepsis. Bundeskanzlerin Merkel kommt am Freitag in Paris mit Macron zusammen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.