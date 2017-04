In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich haben ersten Hochrechnungen zufolge der pro-europäische Kandidat Macron und die Rechtspopulistin Le Pen die meisten Stimmen bekommen.

Laut französischem Fernsehen erreichte Macron 23 Prozent, Le Pen 22 Prozent. Damit würden beide Kandidaten in der Stichwahl am 7. Mai gegeneinander antreten. Der konservative Kandidaten Fillon und der Links-Politiker Mélenchon erreichten jeweils 19 Prozent. Für den Sozialisten Hamon stimmten nur 6,8 Prozent der Wähler. Er rief seine Anhänger dazu auf, in der Stichwahl für Macron zu stimmen. Auch Ministerpräsident Cazeneuve und Außenminister Ayrault appellierten an die Wähler, am 7. Mai für den sozialliberalen Kandidaten zu votieren.



Zur Wahl standen insgesamt elf Kandidaten. Die Beteiligung lag bis zum Nachmittag nach Angaben des Innenministeriums bei 69,4 Prozent. Die Abstimmung fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund 50.000 Polizisten und 7.000 Soldaten waren im Einsatz.



