Bei der Präsidentenwahl in Frankreich treten der parteilose pro-europäische Kandidat Macron und die Chefin des rechtsextremen Front National, Le Pen, in der Stichwahl am 7. Mai gegeneinander an.

Nach Auszählung der Stimmen kommt Macron auf 23,7 Prozent, Le Pen auf 21,5 Prozent. Dahinter folgen der Konservative Fillon und der Linkspolitiker Mélenchon. Fillon räumte seine Niederlage ein und rief dazu auf, in der Stichwahl Macron zu wählen. Mélenchon gab noch keine Empfehlung ab. Macron sprach von einer Wende in der französischen Politik und erklärte, er wolle Präsident der Patrioten sein, die sich geschlossen der Bedrohung durch die Nationalisten entgegenstellten. Die Rechtspopulistin Le Pen beanspruchte den Sieg für sich und sprach von einem historischen Ergebnis. Erstmals haben es die Kandidaten der Sozialisten und der bürgerlich Konservativen nicht in eine Stichwahl um das höchste Staatsamt geschafft. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 80 Prozent.