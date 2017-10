Der französische Präsident Macron will Flüchtlinge ohne Aufenthaltserlaubnis künftig schon dann abschieben, wenn sie mit kleinen Delikten straffällig geworden sind.

Er sagte in einem Fernsehinterview, alle Ausländer in einer illegalen Situation, die eine wie auch immer geartete Straftat begingen, würden abgeschoben. Er reagierte damit auf die tödliche Messerattacke auf zwei Frauen in Marseille vor gut zwei Wochen. Der Täter, ein Tunesier, war kurz zuvor wegen Ladendiebstahls verhaftet worden, kam dann aber wieder auf freien Fuß. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die Tat für sich reklamiert; aufgeklärt sind die Hintergründe aber noch nicht.