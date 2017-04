Der unabhängige französische Präsidentschaftskandidat Macron lehnt zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes eine Übernahme der deutschen Hartz-IV-Gesetze ab.

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er orientiere sich am deutschen Modell, indem er den Dialog zwischen den Sozialpartnern verbessern wolle. Was das Arbeitslosengeld betreffe, werde er der deutschen Logik nicht folgen. Eine Senkung der Zahlungen komme für ihn nicht in Frage. Macron betonte, er wolle als Präsident in den kommenden fünf Jahren öffentliche Investitionen von 50 Milliarden Euro tätigen. Knapp ein Drittel davon werde eingesetzt, um Jugendliche und Arbeitslose zu qualifizieren. - Die Arbeitslosenrate beträgt in Frankreich etwa zehn Prozent, bei Jugendlichen sogar 25 Prozent. - Macron, ein ehemaliger Wirtschaftsminister, hat gute Chancen, bei der Präsidentschaftswahl die Stichwahl zu erreichen.