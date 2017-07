Der französische Präsident Macron hat angekündigt, das Parlament deutlich zu verkleinern und die Gesetzgebung zu vereinfachen.

In einer Grundsatzrede in Versailles vor beiden Kammern des Parlaments erklärte Macron, er werde die Institutionen reformieren, um sie effizienter zu machen. Die Zahl der Abgeordneten solle deshalb um ein Drittel verkleinert werden. Das Parlament solle sich künftig zudem mehr Zeit nehmen und insgesamt weniger Gesetze beschließen. Macron erklärte weiter, er werde Ministerpräsident Philippe bitten, jedem seiner Minister klare Ziele zu setzen, über die sie ihm jährlich Rechenschaft ablegen sollten. Zudem plädierte er dafür, für künftige Wahlen Elemente des Verhältniswahlrechts einzuführen. Diese institutionellen Reformen sollten in einem Jahr abgeschlossen sein, andernfalls werde er eine Volksabstimmung darüber einberufen.



Macron bekannte sich auch erneut zu tiefgreifenden politischen Reformen. Zu lange habe man in Frankreich die Augen vor der Realität verschlossen, erklärte der Präsident. Als konkrete Ziele nannte er eine Reduktion der Staatsverschuldung, die Liberalisierung des Arbeitsrechts und eine Stärkung des Klimaschutzes.