Frankreichs Staatspräsident Macron will mehr Geld für das Militär ausgeben.

Der Verteidigungshaushalt solle in diesem Jahr auf mehr als 34 Milliarden Euro steigen, sagte Macron am Marinestützpunkt Toulon. Die Aushöhlung der militärischen Fähigkeiten müsse ein Ende haben. Bis 2025 will Macron die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Damit würde Frankreich die Vorgabe der NATO erfüllen.



In Deutschland ist die Zielmarke umstritten. Verteidigungsministerin von der Leyen unterstützt sie, SPD-Chef Schulz und Außenminister Gabriel lehnen sie ab.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.