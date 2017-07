Frankreichs Präsident Macron hat die Beziehungen seines Landes zu den USA gewürdigt.

Man habe in der Geschichte zuverlässige Verbündete gefunden, die dem Land zur Hilfe geeilt seien, sagte Macron bei der Militärparade zum Nationalfeiertag in Paris. Nichts werde Frankreich und die Vereinigten Staaten trennen. US-Präsident Trump hatte als Ehrengast auf der Zuschauertribüne an der Parade mit tausenden Soldaten auf den Champs-Elysée teilgenommen. Anlass für seinen Besuch in der französischen Hauptstadt war der 100. Jahrestag des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg.



Die heutigen Feierlichkeiten in Paris finden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. In Frankreich gilt nach mehreren islamistischen Anschlägen weiterhin der Ausnahmezustand. Heute vor einem Jahr wurden bei einem Attentat mit einem Lastwagen in Nizza 88 Menschen getötet. Am Nachmittag nimmt Macron in der südfranzösischen Stadt an einer Gedenkfeier teil.