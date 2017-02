Frankreich Medien-Bündnis gegen "Fake News" ins Leben gerufen

Bündnis in Frankreich macht gegen "Fake News" mobil (imago stock&people)

Ein Bündnis aus Medien und Internetfirmen will im französischen Präsidentschaftswahlkampf gegen Falschinformationen vorgehen.

Wie die Initiatoren in Paris mitteilten, werden in dem Projekt mit dem Namen "CrossCheck" Journalisten zusammenarbeiten, um Informationen zu überprüfen. Beteiligen würden sich beispielsweise das öffentlich-rechtliche Fernsehen des Landes, die Nachrichtenagentur AFP sowie die großen Zeitungen "Libération" und "Le Monde". Auch Facebook und Google unterstützten "CrossCheck". Das Projekt soll Ende des Monats mit einer eigenen Webseite an den Start gehen.