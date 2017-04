Die Sicherheitsbehörden in Frankreich erhöhen nach dem vereitelten Anschlag die Sicherheitsmaßnahmen im Wahlkampf.

Wie französische Medien berichteten, werden zusätzliche Polizisten zum Schutz der Kandidaten der Präsidentschaftswahl eingesetzt. Nach Angaben der Zeitung "Le Monde" gilt der Konservative Fillon als besonders gefährdet. Er sagte laut einem Bericht des Senders Franceinfo einen Auftritt in einer Schule aus Sicherheitsgründen ab.



Die Polizei hatte gestern in Marseille zwei Männer festgenommen, die im Vorfeld der Abstimmung einen Anschlag geplant haben sollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei ihnen Sprengstoff, Waffen und eine Flagge der Terrormiliz IS gefunden. Einer der Männer stand in Belgien auf der Fahndungsliste, wie die dortigen Behörden mitteilten. In Frankreich findet am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt.