Im Zusammenhang mit den Terroranschlägen im August 2017 im spanischen Barcelona und in Cambrils haben Ermittler in Frankreich drei Menschen festgenommen.

Diese würden verdächtigt, Verbindungen zu jener Terrorzelle unterhalten zu haben, die die Attentate verübt habe, teilte der spanische Innenminister Zoido am Nachmittag in Madrid mit. Von Seiten der französischen Justiz wurden die Festnahmen ebenfalls bestätigt. Beim Anschlag mit einem Lieferwagen im Zentrum von Barcelona und einer wenige Stunden später vereitelten Attacke im Küstenort Cambrils kamen insgesamt 16 Menschen ums Leben. Zu der Tat hatte sich die Terrormiliz IS bekannt.

